Rebiülevvel ayı ibadetleri | Rebiülevvel ayı çekilecek tesbihler

Rebiülevvel, Hicri takvime göre yılın üçüncü ayıdır. Diyanet İşleri dini günler takvimine göre Rebiülevvel ayı 18 Ekim Pazar günü başladı. Rebiülevvel ayı son derece önemli bir aydır. Pek çok önemli olay Rebiülevvel ayında yaşanmıştır. Peki, Rebiülevvel ayı önemi nedir? | Rebiülevvel ayının 12. gecesinin önemi nedir?

Rebiülevvel ayı ne zaman?

Diyanet İşleri dini günler takvimine göre Rebiülevvel ayı 18 Ekim Pazar günü başladı. Rebiülevvel ayı 28 Ekim 2020'de sona erecek ve hicri takviminin 4. ayı Rebiülahir ayı başlayacak.

Rebiülevvel ayının 12. gecesinin önemi

Rebiülevvel ayı dinimizde birçok önemli olayın yaşandığı aydır. Resulullah (S.A.V) Rebiülevvel ayının 12'sinde 571 yılında dünyaya gelmiştir. Efendimiz Rebiülevvel ayının 12'sinde 632'de ise vefat etmiştir. Ayrıca Rebiülevvel ayının 12'sinde 622'de hicret sona ermiştir.

Rebiülevvel ayı ibadetleri

Rebiülevvel ayı boyunca hangi ibadetlerin yapılacağı merak ediliyor. Bu mübarek ayın ilk gününden itibaren 12. gün de dahil olarak Kur-an okumak son derece önemlidir. Bu mübarek ay boyunca akşam ile yatsı arasında En'am suresi okunmalı.

Rebiülevvel ayında bolca salat ü selam okunmalıdır.

Rebiülevvel ayıayının 12. gecesinde tesbih namazı kılınmalı ve Hatm-i Enbiyâ yapılmalı.

12. gece iki rekat sünneti selat-ı vudu namazı kılmak gerekir. İlk rekâtında Fatiha’dan sonra ” Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun” ikinci rekatında da “Vağbud Rabbeke hatta ye’tiyekel yakin” ayeti kerimeleri okunur.

Namaz tamamlandıktan sonra iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir.

Secde bittikten sonra, seccadede oturulurken 7 kez “Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh” okunur.

Rebiülevvel ayı çekilecek teşbihler

Rebiülevvel ayı boyunca 1000 salavat, 700 estağfirullah, 1000 kelime-i tevhid çekilmeli,

Rebiülevvelin 12. ayı çekilecek tesbihler:

En az 100 salavat

100 defa Estağfirullah El Azim

100 kez Lâ ilâhe illâllah

40 kez Ya Ya munkizel halka

100 defa La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin

100 kez Ya Latif

10 defa İhlas suresi

40 kez Salaten Tüncina

100 defa Ya hannân

100 kez Ya mennân

100 defa Ya Vedud 100

Rebiülevvel ayı mesajları

Vatandaşlar bu mübarek ayın gelmesiyle birlikte sevdiklerine dostlarına mesaj göndermek istiyor. Bu sebeple pek çok kişi Rebiülevvel ayı mesajları konusunu araştırıyor. İşte, en güzel Rebiülevvel ayı mesajları:

Rebiülevvel ayı tüm islam alemine mübarek olsun.

Hoş geldin Rebiülevvel hoş geldin Ya Resullullah.

Peygamber Efendimizin (SAV) dünyayı şereflendirdiği Rebiülevvel ayımız mübarek olsun.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun Mevlid Kandili'niz mübarek olsun.

Allah hepimize Efendimiz'in (sas) şefkatiyle dünyaya bakabilmeyi nasip etsin .Taşlanırken dahi merhamet etmişti. Mevlid Kandili'niz mübarek olsun.