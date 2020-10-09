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Teknoloji Realme yeni telefonu Realme 7 Pro SE'yi duyurdu
Teknoloji

Realme yeni telefonu Realme 7 Pro SE'yi duyurdu

Realme, yeni akıllı telefon modeli Realme 7 Pro SE'yi dikkat çeken özellikleriyle birlikte duyurdu. Realme 7 Pro SE, 16 Ekim'de satışa sunulacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 04:24:00 -
Realme yeni telefonu Realme 7 Pro SE'yi duyurdu

Çin merkezli dev teknoloji üreticisi Realme, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefon modeli Realme 7 Pro SE'yi duyurdu. Realme 7 Pro SE, tasarımı ve özellikleri ile dikkat çekti. Şirketin açıklamasına göre Realme 7 Pro SE, 16 Ekim'de satışa sunulacak.

Realme 7 Pro SE'nin özellikleri

Arka kapağı deri kaplama olan Realme 7 Pro SE, 6.4 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan AMOLED ve 409 ppi piksel yoğunluğuklu ekrana sahip. Ekranın sol üst tarafında 32 Megapiksel çözünürlüklü bir ön kamera bulunan yeni telefon, kullanıcılara 60 Hz tazeleme oranı sunuyor.

Realme 7 Pro SE'nin arka kısmında dörtlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. Realme 7 Pro SE'de 64 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 Megapiksel siyah beyaz portre kamerası ve 2 Megapiksel de makro kamera yer alıyor.

Realme'nin yeni akıllı telefon modeli Realme 7 Pro SE, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 720G işlemcisinden alıyor. 8 GB'ye kadar RAM ve 128 GB de depolama alanına sahip olan yeni telefon, microSD desteği sayesinde daha geniş depolama alanı imkanı sunuyor.

Realme 7 Pro SE'nin en dikkat çekici özelliği ise 65 watt hızlı şarj desteğine sahip olan 4.500 mAh kapasiteli bir batarya bulundurması.

İşte Realme 7 Pro SE'nin fiyatı

16 Ekim itibarıyla satışa sunulacak Realme 7 Pro SE'nin fiyatları şu şekilde belirlendi;

6 GB RAM, 128 GB depolama alanına sahip versiyon 270 dolar
8 GB RAM, 128 GB depolama alanına sahip versiyon 300 dolar

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