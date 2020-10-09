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Teknoloji Realme SLED 4K Smart TV tanıtıldı!
Teknoloji

Realme SLED 4K Smart TV tanıtıldı!

Dev teknoloji üreticisi Realme, SLED 4K Smart TV'yi tanıttı. SLED teknolojisiyle dünyada bir ilk olan Realme SLED 4K Smart TV, dikkat çeken özellikleriyle gündeme geldi. İşte Realme SLED 4K Smart TV özellikleri ve fiyatı...

Yeniakit Publisher
2020-10-09 04:59:00 -
Realme SLED 4K Smart TV tanıtıldı!

Çin merkezli dev teknoloji üreticisi Realme, bir süredir merakla beklenen yeni TV modelini nihayet tanıttı. SLED teknolojisiyle birlikte dünyada bir ilk olan Realme SLED 4K Smart TV, özellikleri ve fiyatıyla da dikkat çekmeyi başardı. İşte Realme SLED 4K Smart TV'nin özellikleri ve fiyatı...

Realme SLED 4K Smart TV kullanıcılara neler sunuyor?

Dünyanın SLED teknolojisine sahip olan ilk televizyonu olarak öne çıkan Realme SLED 4K Smart TV, RGB arka aydınlatma sistemini kullanıyor. 55 inçlik TV, kullanıcılara 178 dereceye kadar görüş açısı sunuyor.

Yeni TV, yüzde 94,6 ekran oranı ile dikkat çekiyor. Gücünü ise Chroma Boost görüntü motoruna sahip Cortex-A55 tabanlı dört çekirdekli bir MediaTek işlemciden alıyor.

1,5 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı bulunan Realme SLED 4K Smart TV, 24W dörtlü hoparlörler stereo ses kalitesi sunuyor. Realme SLED 4K Smart TV, Android TV 9.0 işletim sistemiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

İşte Realme SLED 4K Smart TV fiyatı

Henüz sadece Hindistan'ta satışa sunulan Realme SLED 4K Smart TV'nin fiyatı yaklaşık 590 dolar olarak belirlendi.

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