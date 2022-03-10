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Spor Real'e yenildiler, ortalık fena karıştı! Neymar çıldırdı!
Spor

Real'e yenildiler, ortalık fena karıştı! Neymar çıldırdı!

PSG karıştı; Neymar ile Donnarumma birbirine girdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 14:33:00 - 2022-03-10 14:37:52
Real'e yenildiler, ortalık fena karıştı! Neymar çıldırdı!

PSG karıştı; Neymar ile Donnarumma birbirine girdi.

Marca'nın haberine göre ikili arasındaki tartışma fiziksel kavgaya dönüştü. Real Madrid'e 3-1 yenilerek elenen Paris Saint Germain'de maç sonunda soyunma odasında Neymar ile Donnarumma arasında kavga çıktı.

Neymar'ın Real Madrid'in baskısı sonucu kaybedilen topta Benzema'nın golüyle sonuçlanan pozisyon nedeniyle İtalyan kaleci Donnarumma'yı suçladığı bunun üzerine soyunma odasında büyük tartışma çıktığı öğrenildi.

Donnarumma'nın da Real Madrid'in ikinci golünde topu kaybeden kişinin Neymar olduğunu hatırlattı ve tansiyonun yükseldiği öğrenildi.

Marca'daki habere göre ikili arasındaki tartışma fiziksel olarak kavgaya dönüşmeye başlayınca diğer oyuncular müdahale etti.

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