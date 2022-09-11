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Spor Real Sociedad maçı hangi kanalda? Getafe - Real Sociedad maçı saat kaçta, maçı ne zaman?
Spor

Real Sociedad maçı hangi kanalda? Getafe - Real Sociedad maçı saat kaçta, maçı ne zaman?

Real Madrid Getafe canlı izlemek isteyenler Real Madrid - Getafe maçı hangi kanalda merak ediyor. İspanya La Liga'nın 5. haftasında Getafe ile Real Sociedad karşılaşacak. Mücadele öncesi Getafe - Real Sociedad maçıyla ilgili bilgiler arama motorlarında aratılıyor. Peki, Getafe - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Getafe - Real Sociedad maçıyla ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2022-09-11 15:52:00 - 2022-09-11 15:57:56
Real Sociedad maçı hangi kanalda? Getafe - Real Sociedad maçı saat kaçta, maçı ne zaman?

La Liga'da heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Getafe ile Real Sociedad kozlarını paylaşacak.

Real Madrid - Getafe: Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Getafe, 1 puanla 19. sırada yer alıyor. 7 puan toplayan Real Sociedad ise 10. sırada bulunuyor.

GETAFE - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Getafe - Real Sociedad maçı 11 Eylül Pazar günü TSİ 19.30'da başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

GETAFE - REAL SOCIEDAD MAÇINI CANLI

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