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Spor 11 Eylül Pazar 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var? Derbi maçı var mı?
Spor

11 Eylül Pazar 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var? Derbi maçı var mı?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-11 13:47:00 -
11 Eylül Pazar 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var? Derbi maçı var mı?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 6. hafta mücadelesine Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor, Gaziantep FK-HangiKredi Ümraniyespor, Kasımpaşa-Galatasaray ve Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

1. Lig'in 5. haftasında Manisa FK-Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor, Eyüpspor-Adanaspor ve Altay-Bodrumspor maçları yapılacak.

TFF 3. Lig gruplarında 2. hafta maçları tamamlanacak.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2022-2023 sezonu başlayacak ve ilk haftanın maçı yapılacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayak yarışı İtalya'da gerçekleştirilecek

 

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