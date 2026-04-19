Real Sociedad, Kral Kupası’nda Penaltılarla zafere ulaştı
İspanya Kral Kupası finalinde Atletico Madrid ile karşı karşıya gelen Real Sociedad, büyük heyecana sahne olan mücadelede kupayı müzesine götürdü. Normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 sona eren finalde Real Sociedad, seri penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük kurarak şampiyon oldu.
Sevilla Olimpiyat Stadı’nda oynanan final mücadelesi adeta nefes kesti. Real Sociedad, karşılaşmanın henüz 13. saniyesinde Barrenetxea’nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bu gol, Copa del Rey tarihinde atılan en erken gol olarak kayıtlara geçti.
Karşılaşmanın 19. dakikasında Lookman'ın golüyle Atletico Madrid, 1-1 eşitliği sağlarken Real Sociedad, 45+1'de Oyarzabal'ın penaltı golüyle 2-1 öne geçti.
Madrid ekibi, 83. dakikada Alvarez'in golüyle eşitliği sağlayıp karşılaşmayı uzatmalara taşıdı.
