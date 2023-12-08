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Spor Real Madrid'ten bomba Arda Güler açıklaması! Tarih verildi
Spor

Real Madrid'ten bomba Arda Güler açıklaması! Tarih verildi

Yeniakit Publisher
2023-12-08 10:05:00 -
Real Madrid'ten bomba Arda Güler açıklaması! Tarih verildi

Transfer olduğu Real Madrid'de sakatlıkları nedeniyle henüz forma şansı bulamayan Arda Güler'den sevindiren haber geldi. Sakatlığını tamamen atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Arda Güler'in Villarreal ile oynanacak maçta kadroda olması bekleniyor. Detaylar haberimizde...

Sezon başında İspanyol devi Real Madrid'in kadrosuna katılan Arda Güler'le ilgili müjdeli bir gelişme yaşandı.

Yeni takımına imza attıktan sonra şanssız sakatlıklar yaşayan ve henüz süre alamayan genç yıldızın sahalara geri dönüş tarihini İspanyol basını duyurdu.

AS'ta yer alan habere göre Real Madrid'e sakatlıkları süren Aurelien Tchouameni ile Arda Güler'den sevindiren haber geldi.

Villarreal karşısında forma giyebilir

İki genç futbolcunun tedavi sürecinin iyiye gittiği belirtilen haberde 17 Aralık'ta oynanacak Villarreal maçında iki futbolcunun kadroda yer alabileceği belirtildi.
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Luka Modric, Kepa Arrizabalaga, Eduardo Camavinga, Vinicius Junior ve Dani Carvajal'in sakatlıkları sonrası Arda ile Tchouameni'nin kadroda yer alabileceği vurgulandı.

En az risk alınacak

Arda Güler'in geri dönüşünde teknik heyetin tamamen emin olarak adım atacağının altı çizildi.

Genç futbolcunun dördüncü kez ilk sahaya çıkış denemesi olması nedeniyle en az riskin alınacağı aktarıldı.

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