  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Real Madridli futbolcu Bale ABD'de oynamaya sıcak bakıyor

İspanya ekibi Real Madrid'in Galli oyuncusu Gareth Bale, Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) oynama fikrine sıcak baktığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 13:33:00 -
Real Madridli futbolcu Bale ABD'de oynamaya sıcak bakıyor

"The Hat-Trick" isimli podcast yayınına konuk olan Bale, "MLS, son yıllarda gözde olan ve popülaritesi artan bir lig. Artık daha fazla futbolcunun ABD'de futbol oynamak istediğini düşünüyorum. MLS'te oynama fikri ilgimi çekiyor. Tatillerde Los Angeles'a gitmeyi de seviyorum." ifadelerini kullandı.

ABD futbolunun gelişimine dikkati çeken 30 yaşındaki Bale, "MLS'i gerçekten seviyorum. Yıllardır gelişiyor. ABD'ye sezon öncesi kamplarına gittiğimizde zor maçlar oynuyoruz. Standartlar gitgide yükseliyor. Kulüpler, tesisler ve statlar gelişmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Real Madrid'deki performansı tartışma konusu olan Bale, İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 12 Mart'ta ertelenen sezonda 14 maça çıktı ve 2 gol attı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı