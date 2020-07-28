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Spor

Real Madridli Diaz'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-07-28 16:57:33 -
Real Madridli Diaz'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

ANKARA (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in forvet oyuncusu Mariano Diaz, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından 26 yaşındaki futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı ve protokoller gereği evinde karantinaya girdiği belirtildi.

İspanyol basını ise Diaz'ın, Real Madrid'in 7 Ağustos'ta Manchester City ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında forma giyemeyeceğini yazdı.

Mariano Diaz, Real Madrid'de bu sezon 7 maçta forma giyip 1 gol atmıştı.

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