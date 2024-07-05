Real Madrid'in yıldızına astronomik teklif! Tam 100 milyon Euro...
Son LaLiga şampiyonu Real Madrid, 2024/25 sezonu hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Yaz transfer döneminde birçok ayrılık yaşayan İspanyol ekibinin genç yıldızına dudak uçuklatan bir teklif yapıldı.
İspanyol gazeteci Eduardo Inda'nın haberine göre; Suudi Arabistan Ligi'nden bir takım, Brahim Diaz'a 4 sezon için 100 milyon Euro teklif geldi.
KARARINI VERDİ
Ancak Faslı futbolcunun bu teklifi rekabetin artacağını ve muhtemelen daha az süre alacağını bilmesine rağmen reddettiği iddia edildi.
DIAZ'IN PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Real Madrid forması ile toplam 44 maça çıkan 24 yaşındaki hücumcu, 12 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.