Real Madrid'in yıldızına astronomik teklif! Tam 100 milyon Euro...

İspanyol gazeteci Eduardo Inda'nın haberine göre; Suudi Arabistan Ligi'nden bir takım, Brahim Diaz'a 4 sezon için 100 milyon Euro teklif geldi.

KARARINI VERDİ

Ancak Faslı futbolcunun bu teklifi rekabetin artacağını ve muhtemelen daha az süre alacağını bilmesine rağmen reddettiği iddia edildi.

DIAZ'IN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Real Madrid forması ile toplam 44 maça çıkan 24 yaşındaki hücumcu, 12 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.