Real Madrid'in yıldızı Florya'ya geliyor

Galatasaray, ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Real Madrid'de forma giyen Sırp yıldız Luka Jovic'i kadrosuna katmak için İspanyol ekibi ve oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı.

23 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'den ayrılmayı düşündüğü, Galatasaray'a gelmeye de sıcak baktığı öğrenildi.

Sarı-Kırmızılılar şu anda Jovic'in kiralanması konusunda İspanyol deviyle pazarlıklarını sürdürüyor. 2019 yılında 63 milyon Euro karşılığında Eintracht Frankfurt'tan Real Madrid'e transfer olan yıldız futbolcu 43 maça çıkıp sadece 3 gol atabildi.

Bu sezon 8 maçta rakip ağları 1 kez sarsabilen Jovic'in 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'ın Sırp forveti satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtiliyor. Jovic kısa süre önce Sarı-Kırmızılı kulübü Instagram üzerinden takibe başlamıştı.