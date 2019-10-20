Real Madrid'den kötü gidiş UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim'de Galatasaray ile karşılaşacak Real Madrid, ligde Mallorca'ya 1-0 mağlup oldu.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 9. haftasında Real Madrid, konuk olduğu Mallorca'ya 1-0 yenildi. Galatasaray ile 22 Ekim Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da karşılaşacak Real Madrid, ligin 9. hafta mücadelesinde Iberostar Stadı'nda Mallorca'nın konuğu oldu. Mallorca, 9. dakikada Lago Junior'un golüyle 1-0 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi. Real Madrid'de Alvaro Odriozola, 74. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla 18 puanda kalan Real Madrid, liderlik koltuğunu Barcelona'ya devrederek ikinci sıraya geriledi. Mallorca ise puanını 10'a çıkararak 14. sıraya yükseldi.

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