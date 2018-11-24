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Real Madrid'den doping açıklaması

- İspanyol kulübü, futbolcusu Sergio Ramos'un 2017 UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde dopingli madde kullandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:47
Real Madrid'den doping açıklaması


ANKARA (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) temsilcisi Real Madrid'in kulüp yönetimi, takım kaptanı Sergio Ramos'un 2017 UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde doping yaptığı iddiasını yalanladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Alman haber dergisi Der Spiegel tarafından ortaya atılan iddianın asılsız olduğu savunularak, "Kaptan Sergio Ramos, doping kurallarını asla ihlal etmemiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 2017 Şampiyonlar Ligi finalinin ardından UEFA'nın konu hakkında kulüpten bilgi talep ettiği ve Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) ile UEFA yetkililerinin Ramos'a yaptıkları testlerde dopingli maddeye rastlanmamasının ardından soruşturmanın kapatıldığı belirtildi.

Der Spigel'de yer alan haberde, Ramos'un söz konusu karşılaşma sonrası girdiği doping testinde, kanında iltihap sökücü deksametazona rastlandığı iddia edilmişti. Söz konusu maddenin maç öncesinde yetkililere haber verilerek kullanılmasında sakınca bulunmadığı, Ramos'un ise bunu yapmaması nedeniyle UEFA'dan özür dilediği ve bunun kabul edildiği öne sürülmüştü.

Galler'in başkenti Cardiff'teki Milenyum Stadı'nda oynanan 2017 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid, İtalya temsilcisi Juventus'u 4-1 mağlup ederek kupaya uzanmıştı.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 11:47
  1. 2017 UEFA Şampiyonlar Ligi finali
  2. doping
  3. Real Madrid
  4. Sergio Ramos

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