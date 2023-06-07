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Spor Real Madrid'den Bellingham için astronomik rakam
Spor

Real Madrid'den Bellingham için astronomik rakam

Yeniakit Publisher
2023-06-07 19:33:00 -
Real Madrid'den Bellingham için astronomik rakam

Real Madrid, Borussia Dortmund'dan Jude Bellingham'ı 103 milyon euro bedelle transfer etti.

Borussia Dortmund, Jude Bellingham'ın 103 milyon euro+bonuslar karşılığında karşılığında Real Madrid'e transfer olduğunu açıkladı.

Yüzde 30 bonus

Alman ekibinden yapılan açıklamaya göre; Madrid ekibi, bu transfer için 103 milyon euro sabit transfer bedeli yatıracak ve oyuncunun sportif başarılarına göre değişkenlik gösterebilecek azami yüzde 30 oranında bonus ödenecek.

25 milyon Euro'ya gelmişti

2020 yılında Birmingham City'den Borussia Dortmund'a 25 milyon euro bedele transfer olan Bellingham, bu sezon 42 maçta 14 gol atıp 7 de asist üretti. 19 yaşındaki oyuncu, 24 kez de İngiltere Milli Takım formasını terletti.

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