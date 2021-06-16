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Spor

Real Madrid'de bir devir sona erdi

Yıldız stoper Sergio Ramos, 16 yıl sonra Real Madrid'den ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 23:44:00 -
Real Madrid'de bir devir sona erdi

Real Madrid ile 30 Haziran'da sona eren sözleşmesini yenileme görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan Sergio Ramos, 16 yıldır formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı takımdan ayrıldı.

Real Madrid Kulübü yaptığı yazılı açıklamada, Sergio Ramos'un "Real Madrid Şehri" adlı kulübün spor tesislerinde yarın başkan Florentino Perez ile vedalaşarak ardından basın toplantısında soruları yanıtlayacağını duyurdu.

Sevilla takımından 2005 yazında Real Madrid'de transfer olan 35 yaşındaki defans oyuncusu Ramos, 2015-2016 sezonundan bu yana takım kaptanlığı görevini üstleniyordu.

Ramos, eflatun beyazlı formayla 5 lig şampiyonluğu, 4 İspanya Süper Kupası, 2 Kral Kupası, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 Avrupa Süper Kupası, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı.

İspanyol basını, Real Madrid'in Ramos'a maaşında yüzde 10'luk indirimle 1 yıllık sözleşme teklif ettiğini ancak İspanyol futbolcunun en az iki sezonluk kontrat istediğini yazmıştı.

Geçen sezon ciddi sakatlık sorunları yaşayan Ramos'un bir İngiliz kulübüne gideceği iddia ediliyor.

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