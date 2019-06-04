Real Madrid transferi duyurdu! 5 yıllık imza
La Liga ekiplerinden Real Madrid, Eintracht Frankfurt'un Sırp golcüsü Luka Jovic ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.04 Haziran 2019 Salı 15:16
Eintracht Frankfurt'un Sırp golcüsü Luka Jovic'in Real Madrid'e transfer olduğu açıklandı.
Alman ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada 21 yaşındaki oyuncunun Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı duyuruldu
Oyuncunun bonservis bedeli açıklanmazken her iki takım da bunun bilgisinin paylaşılmayacağı konusunda birbirine söz verdi. Alman ve İspanyol basınında ise Benfica'dan 7 milyon euroya alınan Jovic için Real Madrid'in 60 milyon euro ödediği ifade ediliyor.
Bu sezon Bundesliga'da 32 maçta 17 gol atan Jovic 6 da asist yapmıştı. Sezon toplamında 48 maçta görev alan yıldız oyuncunun 27 golü ve 7 asisti var
Öte yandan Jovic'in transferi Real Madrid tarihindeki en pahalı 6. transfer oldu.
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