Real Madrid transferi duyurdu! 5 yıllık imza

Eintracht Frankfurt'un Sırp golcüsü Luka Jovic'in Real Madrid'e transfer olduğu açıklandı.

Alman ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada 21 yaşındaki oyuncunun Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı duyuruldu

Oyuncunun bonservis bedeli açıklanmazken her iki takım da bunun bilgisinin paylaşılmayacağı konusunda birbirine söz verdi. Alman ve İspanyol basınında ise Benfica'dan 7 milyon euroya alınan Jovic için Real Madrid'in 60 milyon euro ödediği ifade ediliyor.

Bu sezon Bundesliga'da 32 maçta 17 gol atan Jovic 6 da asist yapmıştı. Sezon toplamında 48 maçta görev alan yıldız oyuncunun 27 golü ve 7 asisti var

Öte yandan Jovic'in transferi Real Madrid tarihindeki en pahalı 6. transfer oldu.