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Real Madrid taraftarı transfer istiyor

Transfer döneminin sonlarına yaklaşılırken, Real Madrid taraftarları hala takıma oyuncu transfer edilmesini istiyor. Zinedine Zidane da mevcut bilançoya rağmen Paul Pogba’nın transferi için hala ısrarlı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 19:51
Real Madrid taraftarı transfer istiyor

 Bilgehan Sarı  Yeniakit.com.tr 

A takım kadrosunda şu anda 27 oyuncu bulunan Real Madrid, oyuncu sayısını sabit tutmayı amaçlıyor. Transfer döneminde 305 milyon euro harcamasına rağmen Zidane’ın istediği birkaç oyuncu daha var. Real Madrid’in Neymar’a olan ilgisi hala devam ederken  Paul Pogba için ise süre azalıyor.

Paul Pogba zor görünüyor

Transfer döneminin sonlarına yaklaşılırken Paul Pogba’a dair olumlu bir haber veya gelişme yok. Real Madrid’in bir transfer yapması için ise James Rodriguez, Mariano Diaz gibi oyuncuların takımdan ayrılması bekleniyor.

Transferde zirvede Real Madrid var

Real Madrid şu ana kadar satın aldığı oyuncular için 305 milyon euro bonservis öderken içinde bulunduğumuz transfer döneminin en fazla para harcayan takımı konumunda. 255 milyon euro ile ikinci sırada Real Madrid’in ezeli rakibi Barcelona yer alırken, 243 milyon euro ile ise üçüncü sırada yine İspanya’dan Atletico Madrid ve 188 milyon euro ile de dördüncü sırada İtalyan ekibi Juventus yer alıyor.

Eksi 190 milyon euro

İspanyol ekibi, Eden Hazard için Chelsea’ye 100 milyon euro öderken takımdan ayrılan oyunculardan 115 milyon euro gelir elde etti. Gelir-gider dengesinde kasada oluşan 190 milyon euro eksi bakiye varken Real Madrid’in oyuncu satmadan oyuncu alması pek olası görünmüyor.

Gareth Bale ve James Rodriguez

Bu yaz başında Real Madrid'in Gareth Bale ve James Rodriguez ile yollarını ayırması beklenirken söz konusu oyuncular takımdan ayrılması söz konusu değil. Fakat bu iki oyuncunun satışı olmadan başka bir transfer yapması olası görünmüyor. 

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 19:51
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