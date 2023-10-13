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Spor Real Madrid şef scoutundan Türk oyuncumuza hayranlık!
Spor

Real Madrid şef scoutundan Türk oyuncumuza hayranlık!

Yeniakit Publisher
2023-10-13 20:59:00 -
Real Madrid şef scoutundan Türk oyuncumuza hayranlık!

A Milli Takımımızda İsmail Yüksek, Hırvatistan karşısında gösterdiği etkili performansla galibiyetin mimarlarında oldu.

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0'la geçtiği mücadelede İsmail Yüksek'in performansı dikkat çekti.

Maça ilk 11'de başlayan ve 86 dakika sahada kalan İsmail Yüksek, zeminde basmadık yer bırakmadı. 24 yaşındaki futbolcu, güzel oyununu istatistiklere de yansıttı.


EURO 2024 ELEMELERİ'NDE 2 ALANDA REKOR KIRDI

Real Madrid, Manchester City gibi takımlarda top koşturan futbolculardan kurulu Hırvatistan orta sahasına büyük üstünlük kuran İsmail Yüksek, maçı 8 top kapmayla tamamladı ve EURO 2024 Elemeleri'nde bu sayıya ulaşan ilk futbolcu oldu.

Modric-Brozovic-Kovacic üçlüsüne maç boyunca zor anlar yaşatan İsmail Yüksek, yine EURO 2024 Elemeleri'nde bir maçta 15+ ikili mücadele, 10+ sahipsiz top kazanan ilk futbolcu oldu.
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REAL MADRID SCOUT'U HAYRAN KALDI

Maçı izleyenler arasında yer alan Real Madrid Şef Scoutu Juni Calafat, dönüş uçağında İsmail Yüksek hakkında paylaşım yaptı.

Instagram hesabından İsmail Yüksek'i öven Juni Calafat, "16 numara çok iyiydi!!" mesajını paylaştı.

Bu mesaj Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı. Real Madrid sezon başında Fenerbahçe'den Arda Güler'i renklerine bağlamıştı.

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