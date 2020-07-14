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Spor

Real Madrid şampiyonluk yolunda ilerliyor

La Liga'nın 36. haftasında lider Real Madrid, deplasmanda Granada'yı 2-1 yendi.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 01:37:00 -
Real Madrid şampiyonluk yolunda ilerliyor

Zidane'nın ekibine deplasmanda galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Ferland Mendy ve 16. dakikada Karim Benzema kaydetti. Eflatun-bayazlılar, ligde üst üste 9. galibiyetini aldı.

Granada'nın tek golünü ise 50. dakikada Darwin Machis attı.

Granada'da İsmail Köybaşı, yedek başladığı maçta 85. dakikada golü atan Darwin Machis'in yerine oyuna girdi.

Bu sonuçla ligde üst üste 9. galibiyetini alan ve 83 puana yükselen lider Real Madrid, ligin bitimine son 2 hafta kala ikinci Barcelona ile 4 puanlık farkı korudu.

Granada ise 50 puanda kaldı.

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