Real Madrid-Manchester City Şampiyonlar Ligi yarı final maçı ne zaman? Real Madrid-Manchester City maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi yarı finali ilk maçlarında heyacan dorukta. Futbolseverle İspanya takımı Real Madrid, İngiltere devi Manchester City ile kozlarını Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı için paylaşacak. Manchester City’nin 4-3 yendiği Real Madrid ile yaptığı ilk maçın rövanşı için bir kez daha Real Madrid ile yeşil sahalarda randevulaşacak.Peki Real Madrid-Manchester City Şampiyonlar Ligi yarı final maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi yarıl final Real Madrid-Manchester City maçı saat kaçta?