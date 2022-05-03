Real Madrid-Manchester City Şampiyonlar Ligi yarı final maçı ne zaman? Real Madrid-Manchester City maçı hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi yarı finali ilk maçlarında heyacan dorukta. Futbolseverle İspanya takımı Real Madrid, İngiltere devi Manchester City ile kozlarını Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı için paylaşacak. Manchester City’nin 4-3 yendiği Real Madrid ile yaptığı ilk maçın rövanşı için bir kez daha Real Madrid ile yeşil sahalarda randevulaşacak.Peki Real Madrid-Manchester City Şampiyonlar Ligi yarı final maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi yarıl final Real Madrid-Manchester City maçı saat kaçta?
Real Madrid, 4-3 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanşında Manchester City'yi ağırlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City, sahasında karşılaştığı Real Madrid'i 4-3'lük skorla mağlup ederek, final yolunda avantaj elde etmişti. Eşleşmenin rövanşı 4 Mayıs Çarşamba günü Santiago Bernabau'da oynanacak. Maç Exxen'den canlı yayımlanacak.
Real Madrid, La Liga'da şampiyonluğu ilan etmesi sonrası Şampiyonlar Ligi'nde de 2018'den bu yana ilk, tarihinde 17. kez final oynamak istiyor. İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City ise skor avantajını iyi değerlendirip, adını bir kez daha finale yazdırmaya çalışacak.