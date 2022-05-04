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Spor Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman saat kaçta? Real Madrid - Manchester City CANLI İZLE
Spor

Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman saat kaçta? Real Madrid - Manchester City CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid sahasında Manchester City’yi konuk edecek. Futbolseverler ise zorlu maçın ne zaman hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Real Madrid maçı ne zaman? Real Madrid Manchester City maşı şifresiz kanalda mı?

Yeniakit Publisher
2022-05-04 09:31:00 -
Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman saat kaçta? Real Madrid - Manchester City CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi’nde ilk finalist Liverpool oldu. İngiliz ekibinin finalde karşılaşacağı ekip ise bu gece belli olacak. Peki, Real Madrid- Manchester City maçı ne zaman?

Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman saat kaçta? Real Madrid - Manchester City CANLI İZLE

Real Madrid 4 Mayıs Çarşamba akşamı TSİ 22.00'de Manchester City'i konuk edecek. İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği mücadele Tv 8,5'dan şifresiz yayımlanacak. Arzu edenler ise Exxen üzerinden de maçı izleyebilecek. İlk maçı Manchester City evinde 4-3 kazandı.

Muhtemel 11’ler

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Nacho (Alaba), Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Valverde, Vinicius, Benzema

Manchester City: Ederson, Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko, De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva, Foden, Mahrez, Jesus

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Şampiyonlar Ligi finaline kim çıktı? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman hangi takımlar oynayacak?

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