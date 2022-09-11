Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
İspanya La Liga'nın 5.haftasında Real Madrid ile Mallorca karşılaşacak. Peki, maç ne zaman saat kaçta?
La Liga'da heyecan 5.hafta maçlarıyla devam edecek. Futbolseverler ise Real Madrid-Mallorca maçının saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı.
Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Real Madrid 11 Eylül Pazar günü sahasında Mallorca'yu konuk edecek. Estadio Santiago Bernabéu'da oynanacak olan maç S Sport ve CBC Sport'tan naklen yayımlanacak.