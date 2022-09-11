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Spor Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İspanya La Liga'nın 5.haftasında Real Madrid ile Mallorca karşılaşacak. Peki, maç ne zaman saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-09-11 12:57:00 -
Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

La Liga'da heyecan 5.hafta maçlarıyla devam edecek. Futbolseverler ise Real Madrid-Mallorca maçının saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı.

Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Real Madrid 11 Eylül Pazar günü sahasında Mallorca'yu konuk edecek.  Estadio Santiago Bernabéu'da oynanacak olan maç S Sport ve CBC Sport'tan naklen yayımlanacak.

Monaco-Lyon maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
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Spor

Monaco-Lyon maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

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