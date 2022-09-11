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Spor Real Madrid-Mallorca maçı kaç kaç ÖZET
Spor

Real Madrid-Mallorca maçı kaç kaç ÖZET

İspanya La Liga'nın 5.haftasında REal Madrid ile Mallorca karşılaştı. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, maç kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-09-11 16:34:00 - 2022-09-11 17:06:16
Real Madrid-Mallorca maçı kaç kaç ÖZET

La Liga’da heyecan 5.hafta maçlarıyla devam ediyor. Real Madrid ile Mallorca 11 Eylül Pazar günü karşılaştı. Peki, maç kaç kaç bitti?

Real Madrid-Mallorca maçı kaç kaç ÖZET

Real Madrid konuk ettiği Mallorca'yı 4-1 mağlup etti.

Mallorca 35.dakikada Vedat Muriç ile öne geçti: 0-1

45+3'te Real Madrid Valverde ile eşitliği sağladı: 1-1
72'de Vinicius Junior, Real Madrid'i öne geçirdi: 2-1
89'da Rodrgo sahneye çıktı: 3-1
90+3'te ise Rudiger attığı golle skoru ilan etti: 4-1

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