Real Madrid-Mallorca maçı kaç kaç ÖZET
İspanya La Liga'nın 5.haftasında REal Madrid ile Mallorca karşılaştı. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, maç kaç kaç bitti?
La Liga’da heyecan 5.hafta maçlarıyla devam ediyor. Real Madrid ile Mallorca 11 Eylül Pazar günü karşılaştı. Peki, maç kaç kaç bitti?
Real Madrid-Mallorca maçı kaç kaç ÖZET
Real Madrid konuk ettiği Mallorca'yı 4-1 mağlup etti.
Mallorca 35.dakikada Vedat Muriç ile öne geçti: 0-1
45+3'te Real Madrid Valverde ile eşitliği sağladı: 1-1
72'de Vinicius Junior, Real Madrid'i öne geçirdi: 2-1
89'da Rodrgo sahneye çıktı: 3-1
90+3'te ise Rudiger attığı golle skoru ilan etti: 4-1