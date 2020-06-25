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Spor

Real Madrid La Liga'da liderlik koltuğunu bırakmıyor

Real Madrid, Mallorca'yı sahasında 2-0 yenerek La Liga'da liderliğini korudu.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 01:33:00 -
Real Madrid La Liga'da liderlik koltuğunu bırakmıyor

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 31. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Mallorca'yı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Vinicius (Dk. 19) ve Sergio Ramos (Dk. 56) attı.

Puanını 68'e çıkaran Real Madrid, ligin 30. haftasında Barcelona'dan aldığı lig liderliğini ikili averaj üstünlüğüyle devam ettirdi.

Ligde kalma mücadelesi veren Mallorca ise 26 puanla 18. sırada yer aldı.

La Liga'da şampiyonluk mücadelesinde 32. hafta maçlarında 27 Haziran'da Celta Vigo-Barcelona, 28 Haziran'da Espanyol-Real Madrid karşı karşıya gelecek.

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