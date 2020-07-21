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Spor

Real Madrid, İspanyol basketbolcu Alberto Abalde'yi transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-07-21 20:50:22 -
Real Madrid, İspanyol basketbolcu Alberto Abalde'yi transfer etti

İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden İspanya'nın Real Madrid Basketbol Takımı, Valencia'dan Alberto Abalde'yi kadrosuna kattı.

Real Madrid Kulübü, kısa forvet pozisyonunda görev yapan 24 yaşındaki İspanyol basketbolcu Abalde ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kariyerine Joventut Badalona'da başlayan 2,02 metre boyundaki Abalde, 2016'da transfer olduğu Valencia ile 2018-2019 sezonunda ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Abalde, Valencia formasıyla geçen sezon İspanya liginin final etabında 14,8 sayı, THY Avrupa Ligi'nde ise 7,8 sayı ve 4 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı.


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