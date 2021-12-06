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Spor Real Madrid-Inter maçı ne zaman saat kaçta?
Spor

Real Madrid-Inter maçı ne zaman saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında İspanyol ekibi Real Madrid ile İtalyan temsilcisi Inter karşı karşıya gelecek. Peki, Real Madrid maçı ne zaman? Real Madrid-Inter maçı ne zaman hangi gün? Real Madrid-Inter maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2021-12-06 11:30:00 -
Real Madrid-Inter maçı ne zaman saat kaçta?

Şampiyonlar Lig D Grubu 6.hafta maçında Real Madrid sahasında Inter’i konuk edecek. Futbolseverler Real Madrid-Inter maçının hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Real Madrid  Inter maçı ne zaman?

Real Madrid-Inter maçı ne zaman saat kaçta?

Real Mardid ile Inter 7 aralık Salı akşamı karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak. Real Madrid-Inter maçı Exxen’den naklen yayımlanacak.

7 Aralık Salı

20.45 Paris Saint-Germain (Fransa) - Club Brugge (Belçika)

20.45 Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Beşiktaş

23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Sheriff (Moldova)

23.00 Porto (Portekiz) - Atletico Madrid (İspanya)

23.00 Milan (İtalya) - Liverpool (İngiltere)

23.00 Ajax (Hollanda) - Sporting Lizbon (Portekiz)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Inter (İtalya)

8 Aralık Çarşamba

20.45 Juventus (İtalya) - Malmö (İsveç)

20.45 Zenit (Rusya) - Chelsea (İngiltere)

23.00 Manchester United (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)

23.00 Salzburg (Avusturya) - Sevilla (İspanya)

23.00 Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Atalanta (İtalya) - Villarreal (İspanya)

23.00 Wolfsburg (Almanya) - Lille (Fransa)

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