Real Madrid ilk galibiyetini aldı! Arda Güler'den müthiş performans
Real Madrid, LaLiga'nın 2. haftasında evinde Real Valladolid'i 3-0'lık skorla yendi. Arda Güler bu istatistiği ile maçı 3'ü isabetli toplamda 4 şutla tamamlayan Kylian Mbappe'nin önünde yer aldı.
Real Madrid, LaLiga'nın 2. haftasında evinde Real Valladolid'i 3-0 mağlup etti ve galibiyetle tanıştı.
Ancelotti ve öğrencilerine 3 puanı getiren golleri 50. dakikada Federico Valverde, 88. dakikada Brahim Diaz ve 90+6. dakikada Endrick kaydetti.
Real Madrid bu skorla beraber puanını 4'e yükseltti ve 3. sırada kendisine yer buldu. Konuk takım ise 3 puanla 8. sırada kaldı.
Milli yıldızımız Arda Güler, Real Madrid - Real Valladolid maçına ilk 11'de başladı ve 69. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.
Oyunda bulunduğu süre boyunca takımının rakip kaleye çektiği 11 şutun 5'inde başrol olan 19 yaşındaki yetenekli futbolcu, 3 kez isabet buldu ancak file bekçisi gole izin vermedi.
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MBAPPE'Yİ GERİDE BIRAKTI
Arda Güler bu istatistiği ile maçı 3'ü isabetli toplamda 4 şutla tamamlayan Kylian Mbappe'nin önünde yer aldı.
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