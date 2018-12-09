Real Madrid, Huesca'yı tek golle geçti

Real Madrid, Huesca'yı tek golle geçti09 Aralık 2018 Pazar 21:30
MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 15. haftasında Real Madrid, deplasmanda Huesca'yı 1-0 yendi.
La Liga'nın son sırasında bulunan Huesca'ya konuk olan Real Madrid, 8. dakikada Gareth Bale'in kaydettiği golle 3 puanın sahibi oldu.
Real Madrid'de kaleci Thibaut Courtois, başarılı kurtarışlarıyla ön plana çıktı.
Zayıf rakibi karşısında iyi bir futbol ortaya koyamasa da galip gelmeyi başaran Real Madrid, 26 puanla 4. sıraya yükseldi.
Huesca ise 7 puanla son sırada kaldı.
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