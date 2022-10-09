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Spor Real Madrid derbiyi tek golle bitirdi
Spor

Real Madrid derbiyi tek golle bitirdi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 8. haftasındaki Madrid derbisinde Real Madrid deplasmanda Getafe'yi 1-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 00:55:00 -

Real Madrid, galibiyet golünü 3. dakikada korner atışı sonrasında Militao'nun golüyle buldu. Puanını 22'ye çıkaran Real Madrid maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Getafe de 7 puanla 16. sırada kaldı.

Bu arada Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal ilk 11'de sahaya çıkıp, 86. dakikada yerini Juan Miguel Latasa'ya bıraktı.

Ligde 19 puanla 2. sırada bulunan Barcelona, yarın sahasında Celta Vigo ile oynayacak.

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