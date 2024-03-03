Real Madrid deplasmanda ağır yara aldı

Valencia ev sahibi avantajını iyi kullandı ve maçın ilk yarısında Hugo Duro'nun (Dk. 27) ve Roman Yaremchuk'un (Dk. 30) golleriyle 2-0 öne geçti. Ancak Real Madrid pes etmedi ve Vinicius'un (Dk. 45+5, 76) golleriyle skoru dengeledi. Uzatmaların oynandığı son dakikalarda Valencia'nın penaltı beklediği bir pozisyonda VAR incelemesi sonucunda penaltı verilmedi ve maç 2-2 berabere tamamlandı.

Maçın ardından ise tartışmalar yaşandı. Real Madrid'in İngiliz forveti Jude Bellingham, hakeme yaptığı itirazlar nedeniyle kırmızı kart gördü. Öte yandan Real Madrid'in Türk oyuncusu Arda Güler, teknik direktörün beş oyuncu değiştirme tercihi arasına giremeyerek yedek beklerken, Valencia'da Cenk Özkaçar ise son dakikalarda oyuna dahil oldu.

Puanını 66'ya çıkaran Real Madrid liderliğini korurken, Valencia ise 37 puanla 9. sırada kaldı.

Maçın ilginç detaylarından biri ise geçen sezon yaşanan ırkçılık olaylarıyla ilgiliydi. Vinicius'un attığı gollerin ardından tribünleri provoke eden hareketler yapması, Valencialı taraftarlar ve bazı futbolcular arasında gerginliğe neden oldu. Geçen sezon yaşanan ve halen mahkemede görülen ırkçılık olayları, maçın atmosferini olumsuz etkiledi.

Kaynak: AA

ÖNE ÇIKAN VİDEO