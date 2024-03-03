  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Antalya Şehir Hastanesi açılışında konuşan Erdoğan: Türkiye dünyada önde geliyor

Mete Yarar'dan Ülkü Ocakları ile ilgili olay çıkış: Masama geldiler ama üzüldüm

Marmara'da yaşayanlar için acil uyarı! Oksijen bitmek üzere!

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı açıkladı! O dev projede takvimi işliyor... Şehre yeni yollar geliyor!

Togg'dan müthiş haber! Sıfır faiz kampanyası başladı

Necmettin Batırel uzun süren sessizliğini sonunda bozdu: Utanacaksınız! Dolar kuru o tarihte düşecek

Batı'dan ithal beyinler anlayamaz! En yüksek ihracat rekoru kırıldı

Katil İsrail, Refah'ı vurdu! Çok sayıda şehit ve yaralı var

Murat Kurum’un gölgesinde İmamoğlu mitingi

Karar Meclis'ten geçmişti: İşte emeklinin zamlı ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih!
Spor Real Madrid deplasmanda ağır yara aldı
Spor

Real Madrid deplasmanda ağır yara aldı

Yeniakit Publisher
2024-03-03 01:53:00 -
Real Madrid deplasmanda ağır yara aldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında heyecan dolu bir maç yaşandı. Lig lideri Real Madrid, deplasmanda Valencia'ya konuk oldu ve karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Valencia ev sahibi avantajını iyi kullandı ve maçın ilk yarısında Hugo Duro'nun (Dk. 27) ve Roman Yaremchuk'un (Dk. 30) golleriyle 2-0 öne geçti. Ancak Real Madrid pes etmedi ve Vinicius'un (Dk. 45+5, 76) golleriyle skoru dengeledi. Uzatmaların oynandığı son dakikalarda Valencia'nın penaltı beklediği bir pozisyonda VAR incelemesi sonucunda penaltı verilmedi ve maç 2-2 berabere tamamlandı.

Maçın ardından ise tartışmalar yaşandı. Real Madrid'in İngiliz forveti Jude Bellingham, hakeme yaptığı itirazlar nedeniyle kırmızı kart gördü. Öte yandan Real Madrid'in Türk oyuncusu Arda Güler, teknik direktörün beş oyuncu değiştirme tercihi arasına giremeyerek yedek beklerken, Valencia'da Cenk Özkaçar ise son dakikalarda oyuna dahil oldu.

Puanını 66'ya çıkaran Real Madrid liderliğini korurken, Valencia ise 37 puanla 9. sırada kaldı.

Maçın ilginç detaylarından biri ise geçen sezon yaşanan ırkçılık olaylarıyla ilgiliydi. Vinicius'un attığı gollerin ardından tribünleri provoke eden hareketler yapması, Valencialı taraftarlar ve bazı futbolcular arasında gerginliğe neden oldu. Geçen sezon yaşanan ve halen mahkemede görülen ırkçılık olayları, maçın atmosferini olumsuz etkiledi.

Kaynak: AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dünyanın en değerli takımları açıklandı: Real Madrid'i bile geçtiler... Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile aralarında uçurum var
Dünyanın en değerli takımları açıklandı: Real Madrid'i bile geçtiler... Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile aralarında uçurum var

Spor

Dünyanın en değerli takımları açıklandı: Real Madrid'i bile geçtiler... Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile aralarında uçurum var

Real Madrid evinde hata yapmadı
Real Madrid evinde hata yapmadı

Spor

Real Madrid evinde hata yapmadı

Real Madrid’den dikkat çeken Arda Güler kararı! Herkesi şaşırttı: Dengeleri değiştirecek hamle!
Real Madrid’den dikkat çeken Arda Güler kararı! Herkesi şaşırttı: Dengeleri değiştirecek hamle!

Spor

Real Madrid’den dikkat çeken Arda Güler kararı! Herkesi şaşırttı: Dengeleri değiştirecek hamle!

Real Madrid'de Arda Güler, hem en üzgün hem kızgın! Perişan ettiği sezonlar öncesi...
Real Madrid'de Arda Güler, hem en üzgün hem kızgın! Perişan ettiği sezonlar öncesi...

Spor

Real Madrid'de Arda Güler, hem en üzgün hem kızgın! Perişan ettiği sezonlar öncesi...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23