Real Madrid Boluspor'un genç yeteneğini transfer etti!
Real Madrid genç yıldızları transfer etmeye devam ediyor. Madrid, 17 yaşındaki Deha Sarıahmet'in ardından Boluspor'un 2003 doğumlu kalecisi İhsan Efe Çalış'ı da transfer etti.
Real Madrid, Boluspor'un 2003 doğumlu oyuncusu İhsan Efe Çalış'ı da transfer etti.
Deha Sarıahmet ve İhsan Efe önümüzde günlerde İspanya'ya giderek Real Madrid altyapısında çalışmalara başlayacak.
Real Madrid, iki futbolcu ile profesyonel sözleşme imzalandıktan sonra Boluspor ve Başakşehir'e yetiştirme bedeli ödeyecek.