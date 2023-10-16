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Spor Real Madrid bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısında!
Spor

Real Madrid bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısında!

Yeniakit Publisher
2023-10-16 19:46:00 -
Real Madrid bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısında!

Sezon başında Arda Güler'i Real Madrid'e satan Fenerbahçe, bir yıldızını daha İspanya'ya gönderebilir. İngiliz basını, Real Madrid'in sarı-lacivertlilerin genç oyuncusunu için harekete geçtiğini duyurdu.

Fenerbahçe, altyapısından yetiştirdiği yeteneklerle Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Arda Güler'i Real Madrid'e satan sarı lacivertilerde, altyapının yeni gözdesi ise Yasir Boz.


FENERBAHÇE'NİN YENİ ARDA GÜLER'İ: YASİR BOZ
İngiliz basınından TEAMtalk'un haberine göre; şu anda Fenerbahçe U19 takımında forma giyen Yasir, geleceğin yıldız adayları arasında görülüyor ve Avrupa'dan birçok kulübün gözlemcisi genç yeteneği takip ediyor.


BRIGHTON'DA PEŞİNDE
Yasir Boz için "Büyük bir adım atacak bir sonraki Türk yetenek" ifadelerinin kullanıldığı haberde, genç oyuncuyu izleyen diğer kulübün ise İngiliz takımı Brighton olduğu öne sürüldü.

2026 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
5 kez U17 Milli Takımı'nda forma giyen Yasir, sarı lacivertli kulüpte ise kendi yaş grubunun iki yaş üstü olan U19 maçlarında da oynuyor. Fenerbahçe ile yakın zamanda profesyonel mukavele imzalayan genç yeteneğin 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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