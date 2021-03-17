Real Madrid, Atalanta'yı ezip geçti
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atalanta'yı 3-1'lik skorla geçti.
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Deplasmanda 1-0 yendiği maçın rövanşında rakibiyle Macaristan'ın Budapeşte kentinde karşı karşıya gelen Eflatun Beyazlılar, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
13 kezle Şampiyonlar Ligi'nin en çok kazanan takımı Real Madrid'ei galibiyete getiren golleri 34.dakikada Karim Benzema, 60. dakikda penaltıdan Sergio Ramos ve 85. dakikada Asensio kaydetti. Atalanta'nın tek golünü ise 83'te Luis Muriel attı.