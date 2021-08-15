  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya Lideri Putin: Doğa felaketleri eşi benzeri görülmemiş boyutta

Ali Baba Sultan Cemevi'ne saldıran alçaklar yakalandı! Birlik mesajlarının yanında provokatörler de boş durmadı

24 saatte iki farklı söylem! Kemal Kılıçdaroğlu yine alay konusu oldu

Sel bölgesinden acı haberler art arda geliyor!

Rize'de şiddetli yağış sonrası toprak kayması! 3 katlı bina kayarak yan yattı

Günlük koronavirüs verileri açıklandı! Vaka sayısı 20 binin altında

Kadın savunucuları İBB zabıtasının 'uçan tekme'sinden sonra kayboldu!

DSİ, o iddiaları yalanladı: Kesinlikle söz konusu değil

Vay Merdan efendi vay! Bu ne yüzsüzlük! Hem uçaktan pahalı diye çamur at, hem de en çok sen kullan!

Fahiş elektrik faturaları halkı ve esnafı çileden çıkarıyor!
Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Real Madrid Alaves'i gole boğdu
Biden'dan Haiti'ye taziye mesajı
Elazığ'da feci kaza: Biri ağır 2 yaralı
Spor Real Madrid Alaves'i gole boğdu
Spor

Real Madrid Alaves'i gole boğdu

Real Madrid, İspanya Ligi'nde sezonun ilk maçında Karim Benzema'nın iki gol attığı maçta Alaves'i deplasmanda 4-1 yendi.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 02:09:00 -
Real Madrid Alaves'i gole boğdu

Real Madrid, ilk yarısı golsüz sona eren maçın 2. yarısında sonuca gitti. Eden Hazard'ın asistini gole çeviren Karim Benzema, Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.

Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin, Real Madrid'deki birinci dönemindeki ligdeki ilk golünü atan Fransız futbolcu, ikinci döneminde de açılış golünü kaydetti.

Luka Modric'in pasında 56'da sahneye çıkan Nacho oldu ve konuk ekibi 2-0 öne geçirdi. Galibiyetin başrol oyuncusu Karim Benzema, 62. dakikada ceza sahası içinde kaleciyi avladı ve takımını iyice rahatlattı.

Real Madrid formasıyla ligdeki 100. maçına çıkan kaleci Thibaut Courtois, 64. dakikada basit bir faulle penaltıya neden oldu. Bir dakika sonra beyaz noktaya giden Joselu, kaleci Courtois'i çaresiz bıraktı, Alaves: 1 - Real Madrid: 3.

Maçta son sözü Vinicius Junior söyledi ve Real Madrid'in 4-1'lik galibiyetini ilan etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay