Real Madrid Alaves'i gole boğdu
Real Madrid, İspanya Ligi'nde sezonun ilk maçında Karim Benzema'nın iki gol attığı maçta Alaves'i deplasmanda 4-1 yendi.
Real Madrid, ilk yarısı golsüz sona eren maçın 2. yarısında sonuca gitti. Eden Hazard'ın asistini gole çeviren Karim Benzema, Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.
Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin, Real Madrid'deki birinci dönemindeki ligdeki ilk golünü atan Fransız futbolcu, ikinci döneminde de açılış golünü kaydetti.
Luka Modric'in pasında 56'da sahneye çıkan Nacho oldu ve konuk ekibi 2-0 öne geçirdi. Galibiyetin başrol oyuncusu Karim Benzema, 62. dakikada ceza sahası içinde kaleciyi avladı ve takımını iyice rahatlattı.
Real Madrid formasıyla ligdeki 100. maçına çıkan kaleci Thibaut Courtois, 64. dakikada basit bir faulle penaltıya neden oldu. Bir dakika sonra beyaz noktaya giden Joselu, kaleci Courtois'i çaresiz bıraktı, Alaves: 1 - Real Madrid: 3.
Maçta son sözü Vinicius Junior söyledi ve Real Madrid'in 4-1'lik galibiyetini ilan etti.