Real Betis - Sevilla derbisi tatil edilmek zorunda kaldı

İspanya Kral Kupası'nda "Büyük Derbi" olarak da adlandırılan Real Betis - Sevilla heyecanı yaşandı.

Villamarin Stadı'nda oynanan mücadelenin 35. dakikasında konuk Sevilla Papu Gomez ile öne geçerken, 39'da Nabil Fekir direkt olarak frikikten attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

40. dakikada ise maç 1-1 devam ediyorken tribünden sahaya atılan cisimler nedeniyle maç tatil edildi. Tribünden atılan bir yabancı madde, Sevillalı oyuncu Joan Jordan'ın kafasına isabet etti ve oyuncunun buna bağlı olarak yarıda kalması ile karşılaşma durduruldu.

Maçın hakemi Ricardo de Burgos, bu olaydan sonra oyuncuları soyunma odasına yollad ve maç tatil edildi. Müsabaka yarıda kalırken maçla ilgili kararı federasyon verecek.