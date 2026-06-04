Razvan Lucescu, Beşiktaş iddialarını yalanladı

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro ve güçlü bir teknik direktörle yola çıkmak isteyen Beşiktaş’ta, kulübün eski efsane teknik direktörü Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu ismi gündemi meşgul ediyordu. Yunanistan Ligi ekiplerinden Paok Teknik Direktörü Razvan Lucescu, Beşiktaş iddialarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Lucescu, Beşiktaş iddialarını yalanladı.

"PAOK'TA KALIYORUM"

PAOK'ta kalacağını söyleyen Razvan Lucescu, "Evet, PAOK'ta kalıyorum. Bir yıl daha sözleşmem var, şu an başka bir şey hakkında konuşmak istemiyorum. Orada ve şehirle derin bir bağ kurdum, olağanüstü anlar yaşadım.

Taraftarları hayal kırıklığına uğratacak hiçbir şey yapmazdım. Yönetim ayrılmamız gerektiğine karar vermedikçe, benim için sorun olmaz" dedi.

BEŞİKTAŞ İDDİALARI İÇİN YANIT

Beşiktaş iddialarına da cevap veren Razvan Lucescu, "Başka teklifler, öneriler hakkında konuşmak istemiyorum, kendimi tanıtmak için televizyona çıkan bir teknik direktör değilim" ifadelerini kullandı.