  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bölgede tehlikeli hamle: Somaliland’ta İsrail’in gizli faaliyetleri ifşa oldu Seçimde peşinden ayrılmıyorlardı! KARAR’ın Tunalı’sı Kılıçdaroğlu’nu ‘düşkün’ ilan etti Yunanistan ve GKRY silahlanıyor! MSB'den beklenen açıklama geldi İBB davasında görevli bazı jandarmalara soruşturma Bakan Yumaklı " Yapay zeka eylem planımızı hazırladık" Yeniden başlıyoruz İstanbul'u soyan Türkiye'yi de soyar! Asıl tartışma bu! Şamil Tayyar verilen rüşvetleri tek tek saydı… “Muhittin Böcek’in yeni itirafı Özgür Özel’i köşeye sıkıştıracak gibi gözüküyor” Bakan Kurum, TOKİ'nin yeni konut kampanyasını duyurdu: 64 ilde 20 bin konutu satışa çıkarıyoruz AYM’den nafaka için tarihi karar Varlık Barışında en çok merak edilenler
Spor Razvan Lucescu, Beşiktaş iddialarını yalanladı
Spor

Razvan Lucescu, Beşiktaş iddialarını yalanladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Razvan Lucescu, Beşiktaş iddialarını yalanladı

Siyah-beyazlıların teknik direktör arayışları kapsamında adı sıkça Beşiktaş ile anılan Rumen teknik adam Razvan Lucescu, hakkındaki transfer iddialarına net bir dille yanıt verdi. Yunanistan ekibi PAOK'un başında başarılı bir dönem geçiren tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş'tan teklif alıp almadığı yönündeki spekülasyonları tamamen yalanlayarak geleceğine dair kesin kararını açıkladı.

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro ve güçlü bir teknik direktörle yola çıkmak isteyen Beşiktaş’ta, kulübün eski efsane teknik direktörü Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu ismi gündemi meşgul ediyordu. Yunanistan Ligi ekiplerinden Paok Teknik Direktörü Razvan Lucescu, Beşiktaş iddialarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Lucescu, Beşiktaş iddialarını yalanladı.

"PAOK'TA KALIYORUM"

PAOK'ta kalacağını söyleyen Razvan Lucescu, "Evet, PAOK'ta kalıyorum. Bir yıl daha sözleşmem var, şu an başka bir şey hakkında konuşmak istemiyorum. Orada ve şehirle derin bir bağ kurdum, olağanüstü anlar yaşadım.

Taraftarları hayal kırıklığına uğratacak hiçbir şey yapmazdım. Yönetim ayrılmamız gerektiğine karar vermedikçe, benim için sorun olmaz" dedi.

BEŞİKTAŞ İDDİALARI İÇİN YANIT

Beşiktaş iddialarına da cevap veren Razvan Lucescu, "Başka teklifler, öneriler hakkında konuşmak istemiyorum, kendimi tanıtmak için televizyona çıkan bir teknik direktör değilim" ifadelerini kullandı.

Quaresma'dan şok itiraf: 'Beşiktaş'a gelmek istemiyordum ama...'
Quaresma'dan şok itiraf: 'Beşiktaş'a gelmek istemiyordum ama...'

Spor

Quaresma'dan şok itiraf: 'Beşiktaş'a gelmek istemiyordum ama...'

Derbide Galatasaray'a geçit yok! Beşiktaş evinde kazandı, yarı finale uçtu
Derbide Galatasaray'a geçit yok! Beşiktaş evinde kazandı, yarı finale uçtu

Spor

Derbide Galatasaray'a geçit yok! Beşiktaş evinde kazandı, yarı finale uçtu

Galatasaray ve Beşiktaş'a kötü haber ulaştı
Galatasaray ve Beşiktaş'a kötü haber ulaştı

Spor

Galatasaray ve Beşiktaş'a kötü haber ulaştı

Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı
Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı

Spor

Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı

Seride öne geçti! Nefes kesen maçta kazanan Beşiktaş GAİN
Seride öne geçti! Nefes kesen maçta kazanan Beşiktaş GAİN

Spor

Seride öne geçti! Nefes kesen maçta kazanan Beşiktaş GAİN

Herkes şokta! Zidane Beşiktaş'a geliyor!
Herkes şokta! Zidane Beşiktaş'a geliyor!

Spor

Herkes şokta! Zidane Beşiktaş'a geliyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23