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"Raynaud fenomeni" hastası tiftik eldivenlerine kavuştu

Tekirdağ'da yaşayan "raynaud fenomeni" hastası Seval Taşdan, hastalığının etkilerinden korunmak için Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan mektupla istediği tiftik eldivenlere kavuştu- Belediye Başkanı Savcı Sayan:- "Türkiye düşmanlarına bu bir ders olsun. Türkiye'nin doğusu da batısı da bir"

12 Eylül 2019 Perşembe 13:38
"Raynaud fenomeni" hastası tiftik eldivenlerine kavuştu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yaşayan "raynaud fenomeni" hastası Seval Taşdan, hastalığının etkilerinden korunmak için ihtiyaç duyduğu tiftik eldivenlere Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sayesinde kavuştu.

Kapaklı ilçesinde yaşayan "raynaud fenomeni" (soğuk veya stresli bir uyaran neticesinde el ve ayak parmaklarında solukluk, morarma, kızarıklık ve üşüme ile kendini gösteren hastalık) hastası 48 yaşındaki Seval Taşdan, hastalığının etkilerinden korunmak için araştırma yaptı.

Taşdan, izlediği belgeselden yola çıkarak Ağrı yöresinde yapılan tiftik eldiveni, mektup yazarak Belediye Başkanı Sayan'dan istedi.

Sayan, 16 Ağustos'ta sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, mektubun kendisine ulaştığını ve bir bayram ziyaretinde kendisine hediye edilen tiftik eldiveni Taşdan'a göndereceğini bildirdi.

Sayan, ardından, tiftik eldiven ve bir çift patiği Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'e gönderdi.

Belediye Başkanı Çetin, AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Ercan Üçel ve Belediye Meclis üyeleri, Seval Taşdan'ı evinde ziyaret ederek eldiven ve patiği teslim etti.

Taşdan, burada yaptığı açıklamada, hastalığının özellikle kışın ağır geçtiğini söyledi.

Televizyonda izlediği belgeselde, tiftik eldivenin kendisini hastalığına karşı koruyacağını öğrendiğini anlatan Taşdan, şöyle konuştu:

"Ardından hemen Ağrı Belediye Başkanı'mıza mektup yazdım. Doktorum da tiftik eldiven tavsiye etti. Ellerimde de ayaklarımda da aynı üşüme hissi var. 2013 yılında kozmetik fabrikasında çalışıyordum. O zaman ellerim sürekli üşüyordu. Hastaneye gittim, sürekli kan tahlili yapıldı ve ilaçlar verildi. Sonuç alamayınca işi bırakmak zorunda kaldım. Aynı zamanda epilepsi hastasıyım."

Taşdan, Belediye Başkanı Sayan'a teşekkür etti.

- Görüntülü konuştular

Çetin de "Belediye Başkanımız Savcı Sayan, Türkiye'nin öbür ucundan buraya Seval Hanım'a eldivenlerini ulaştırdı. Biz de inşallah şifa niyetine size takdim ediyoruz. Ayrıca ayaklarınız üşümesin diye patik de getirdik." dedi.

Ardından Çetin ve Taşdan ile telefonla görüntülü konuşan Sayan, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın yolunda gidiyoruz. Kimin başı dertte ise onun yanına koşuyoruz. Hep birlikte inşallah Türkiye'nin daha yükseklere çıkması için çabalayacağız. Ben çok sevindim, bize bu fırsatı verdiniz. Ailenize ve size çok teşekkürler. Ağrı'ya hepinizi bekliyorum. Türkiye düşmanlarına bu bir ders olsun. Türkiye'nin doğusu da batısı da bir. Kürt'ü, Türk'ü, Trakyalısı hepimiz kardeşiz. Burada bunu da görmüş oluyoruz."






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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:38
  1. Ağrı
  2. kapaklı
  3. mektup
  4. Savcı Sayan
  5. Tekirdağ
  6. tiftik eldiven

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