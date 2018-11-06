Raylı sistem 2019 sonunda İstanbul Havalimanı’nda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2019 bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Turhan, dünyada ilk kez karayolu ve metroyu barındıran 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli’ni, 11 ayrı metro hattının entegre olmasıyla 6,5 milyon insanın kullanacağını vurguladı. Bakan Turhan, MARMARAY konusunda ise “Gebze-Pendik arası 20 kilometre, Pendik-Ayrılıkçeşme arası 24 kilometre, Kazlıçeşme-Halkalı arası 19 kilometre, çalışmalar devam ediyor. 2019 yılı başında bu kesimleri işletmeye açmayı hedefliyoruz” bilgisini verdi. İstanbul Havalimanı raylı sistem bağlantılarına da değinen Turhan, “Gayrettepe-İstanbul Havalimanı kesimi 37,5 kilometre ve 9 istasyondan ibaret olup yüzde 23’lük fiziki gerçekleşme sağlandı. Bu projeyi, 2019 sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. İstanbul Havalimanı-Halkalı kesimi 27 kilometre ve 6 istasyondan ibaret. Bu kesimi de 2020’de tamamlamayı hedeflemekteyiz” dedi. Turhan, Kanal İstanbul Projesi’nin etüt proje çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.