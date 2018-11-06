0553 313 94 23
impression

Raylı sistem 2019 sonunda İstanbul Havalimanı’nda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bakanlığının 2019 bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, , “Gayrettepe-İstanbul Havalimanı kesimi 37,5 kilometre ve 9 istasyondan ibaret olup yüzde 23’lük fiziki gerçekleşme sağlandı. Bu projeyi, 2019 sonunda tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

06 Kasım 2018 Salı 10:47
Raylı sistem 2019 sonunda İstanbul Havalimanı’nda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2019 bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Turhan, dünyada ilk kez karayolu ve metroyu barındıran 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli’ni, 11 ayrı metro hattının entegre olmasıyla 6,5 milyon insanın kullanacağını vurguladı. Bakan Turhan, MARMARAY konusunda ise “Gebze-Pendik arası 20 kilometre, Pendik-Ayrılıkçeşme arası 24 kilometre, Kazlıçeşme-Halkalı arası 19 kilometre, çalışmalar devam ediyor. 2019 yılı başında bu kesimleri işletmeye açmayı hedefliyoruz” bilgisini verdi. İstanbul Havalimanı raylı sistem bağlantılarına da değinen Turhan, “Gayrettepe-İstanbul Havalimanı kesimi 37,5 kilometre ve 9 istasyondan ibaret olup yüzde 23’lük fiziki gerçekleşme sağlandı. Bu projeyi, 2019 sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. İstanbul Havalimanı-Halkalı kesimi 27 kilometre ve 6 istasyondan ibaret. Bu kesimi de 2020’de tamamlamayı hedeflemekteyiz” dedi. Turhan, Kanal İstanbul Projesi’nin etüt proje çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 10:47
  1. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  2. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
  3. 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli
  4. metro hattı
  5. MARMARAY
  6. Kanal İstanbul Projesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güvenlik korucusunun silahını çaldı, salıverildi
    1. Güvenlik korucusunun silahını çaldı,..
    2. Gaziyi zorla otobüsten indirdiler!..
    3. Vali Vasip Şahin Ankara'ya uğurlandı
    4. Türkiye'den çok kritik 'Cemal Kaşıkçı'..
    5. Belediyenin WhatsApp ihbar hattına..
    6. Üsküdar'da inanılmaz keşif! Asfaltı..
    7. PKK bu yüzden Münbiç'i terk etmiyor!
    8. İsrail Avrupa'da devriye görevine..
    9. Bahçeli: Geleceğin süper gücüyüz
    10. 40 yıllık gölette su kalmadı!..
    11. Raylı sistem 2019 sonunda İstanbul..
    12. Döviz mevduatları 91 milyar lira eridi
    13. AK Parti'de İzmir adaylığı için Hamza..
    14. Akşener: Milletimizin avukatlığını..
    15. İzmir Körfezi'nde korkutan görüntü!
    16. Gençlere iş verene 800 lira destek
    17. İhracatta 200 milyar dolar sesleri
    18. Çavuşoğlu'ndan İran'a yaptırım..
    19. ASELSAN ve TÜBİTAK'tan büyük proje!
    20. Derin devlet yapılanması çökertildi!
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'

    Günün Karikatürü

    4 Kasım 2018
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar
    Milyonları ilgilendiren karar! Adil Kullanım Kotası (AKN) 2019'da kaldırılıyor
    Milyonları ilgilendiren karar! Adil Kullanım Kotası (AKN) 2019'da kaldırılıyor