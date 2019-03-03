Rayların üstünde müzik dinlerken canından oluyordu
Diyarbakır'da tren raylarının üzerinde oturarak müzik dinleyen 16 yaşındaki bir genç, trenin geldiğini fark etmeyerek trenin altında kaldı. Ağır şekilde yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.03 Mart 2019 Pazar 14:15
Diyarbakır’da 16 yaşındaki bir genç, rayları üzerinde müzik dinlediği esnada, trenin geldiğini fark etmeyerek trenin altında kalıp ağır şekilde yaralandı.
Makinist son anda fark etti
Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Sanayi Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, tren raylarının üzerinde oturarak müzik dinleyen 16 yaşındaki M.K., Kurtalan’dan Ankara’ya seyir halinde olan trenin geldiğini duymadı. Makinistin de sonradan fark ettiği genç, trenin altında kalarak ağır yaralandı. Olayı gören çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralıyı, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Güvenlik güçleri, bölgede çalışma yaparken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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