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Yerel Raylara atlayan vatandaş kurtarılamadı
Yerel

Raylara atlayan vatandaş kurtarılamadı

Yeniakit Publisher
2023-05-15 18:00:00 -
Raylara atlayan vatandaş kurtarılamadı

Yenikapı Marmaray'da raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Yenikapı Marmaray'da saat 15.00'da meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle Marmaray raylarına atladı. Seyir halindeki trenin çarptığı şahıs ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, Marmaray'ın resmi hesabı üzerinden yapılan açıklamada seferlerin tek hattan gecikmeli olarak yapıldığı duyuruldu.

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