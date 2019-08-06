Ravza Kavakçı'dan Cumhuriyet'in palavrasına cevap!

yeniakit.com.tr AK Parti İstanbul Milletvekili ve Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Başkanı Ravza Kavakçı, Cumhuriyet’in kendisi hakkında attığı, “İBB’den de maaş alıyor” iftirasına Twitter hesabından cevap verdi.

Mecburi hizmet için çalışmış, milletvekili olduğu için sözleşme askıya alınmış

Milletvekilliği maaşının yanında bir de İBB’den maaş aldığı yönündeki yalan hakkında cevap veren AK Partili Kavakçı şunları yazdı:

Sözde habercilik yapan Cumhuriyet gazetesi yine şaşırtmadı. Yalan habere “iddia” demiş, üzerinden algı üretiyor. Milletvekilliği öncesi çalıştığım şirket Metro İstanbul doktora bursu sonrası mecburi hizmetimi milletvekilliği sonrası tamamlamam için 2015’de sözleşmemi askıya aldı. Milletvekili seçildikten sonra Metro AŞ’den maaş aldığım iftira ve yalandır. Haberi yapan ve yayınlayanlar anlaşılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ulaş(ama)mışlar. +902125688901’den Metro AŞ’ye +90(212)4551300’den İBB’ye ulaşabilirler.

Cumhuriyet’in yalanı

Cumhuriyet paçavrası, “AKP’li Kavakçı hem vekil hem belediye personeli, Çift dikişli milletvekili” başlıklı haberiyle, Ravza Kavakçı’nın milletvekili seçildikten sonra İBB iştiraki Meto İstanbul A.Ş. personel listesi kadrosunun devam ettiğini ve maaş aldığı yalanını ortaya atmıştı.