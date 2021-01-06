  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Ravza Kavakçı davasında 28 Şubat'ı aratmayan karar! Size 'yalloz' diyebilir miyiz hakime hanım?
Siyaset

Ravza Kavakçı davasında 28 Şubat'ı aratmayan karar! Size 'yalloz' diyebilir miyiz hakime hanım?

AK parti iktidarı döneminde hakimliğe alınan Özlem Yayla, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan’a edilen hakaretler hakkında 28 Şubat’ı aratmayan bir karara imza attı. Kavakçı’ya, “Yalloz” ve “köpek gibi havlayan…” denmesini iltifat olarak değerlendiren hakim Özlem Yayla’nın, kendisine aynı sözler sarf edilse ne tepki vereceği merak konusu oldu!..

Yeniakit Publisher
2021-01-06 12:43:00 - 2021-01-06 13:09:41
Ravza Kavakçı davasında 28 Şubat'ı aratmayan karar! Size 'yalloz' diyebilir miyiz hakime hanım?

İstanbul Anadolu Adliyesi 58. Asliye Ceza Mahkemesi hakimesi Özlem Yayla, siyasi saiklerle hareket ederek İstanbul milletvekili Ravza Kavakçı Kan hakkında "yalloz" ve "köpek gibi havlayan" şeklindeki ifadeleri hakaret saymadı. Mahkeme, bu ifadeleri hakaret saymadığı gibi bir de üzerine "iltifatmış" gibi güzelleme yaptı.

Ravza Kavakçı Kan, söz konusu karara ilişkin ifadeleri sosyal medya hesabından paylaşarak karara tepki gösterdi.

AK Partili isim şunları söyledi:

Bu mücadeleye devam ederken İstanbul Anadolu Adliyesi 58.Asliye Ceza Mahkemesi'nin yapmış olduğumuz şikayete binaen bir dönemin güdümlü yargı kararlarını aratmayan nitelikteki ekte paylaştığım kararını okuyunca yaşadığım endişe ve üzüntüyü kelimelerle ifade etmek mümkün değil.

Hakimin bir insana, hem de bir hemcinsine yapılmış olan bu açık ve çirkin hakaretleri neredeyse iltifatmış gibi değerlendirmesi, bir insanı hayvana benzetmenin hakaret olarak görülmesinin hayvana hakaret olacağını ifade etmesinin arkasındaki motivasyon ne olabilir?

Ayrıca sanık bile özür dilemeye hazırken Hâkime Hanım adalet, hukuk ve temel sağduyudan uzak, insan onurunu çiğneyen bu karar ile insanı tekrar hakarete uğratıyor. Başörtüsü nefreti içeren ifadelerin kullanıldığı bu günlerde bu karar bazı endişelerimizi tekrar hatırlatıyor.

Ayrıca sanık bile özür dilemeye hazırken Hâkime Hanım adalet, hukuk ve temel sağduyudan uzak, insan onurunu çiğneyen bu karar ile insanı tekrar hakarete uğratıyor. Başörtüsü nefreti içeren ifadelerin kullanıldığı bu günlerde bu karar bazı endişelerimizi tekrar hatırlatıyor.

Yapılan hakaretin içeriğini ayrıca yazarak değil, mahkeme kararındaki kısmının görüntüsünü üzülerek ekte tekrar paylaşıyorum. Bu karara karşı her türlü hukuki mücadeleye avukatlarımla birlikte sonuna kadar devam edeceğimizi tekraren kamuoyu ile paylaşmak isterim.

“Hakime hanım, size yalloz diyebilir miyim?”

Özlem Yayla’nın siyasi saiklerle hareket ederen Kavakçı hakkında verdiği 28 Şubat’ı aratmayan bu karar sonrası sosyal medyada birçok tepki mesajı yayınlandı. Vatandaşlardan biri, “Hakime hanım, size yalloz diyebilir miyim?” diye sorarak tepkisini dile getirdi. Yayla’nın, Kavakçı için iltifat olarak değerlendirdiği bu sözlerin kendisine sarf edilmesi durumunda ne tepki vereceği merak konusu oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

davut

biliyorum kardeşim bunlar değil 20 yıl 200 yılda iktidarda olsalar muktedir degiiillllleeeeer,olaammaazzlllar.aldıkları hakımlerin savcıların 4de3ü ya solcu ya atais ya putais.eğer aldıkları hakimler bunları kapatırsa şaşırmaşın.15 temmus saat 3 oğlum baba ne yatıyorsun ülke yanıyor dedi.ne yanması dediğimde ihtilal oluyor dedi. yataktan doğruldum bir parti 15 yıldır tek başına iktidarda ve ona karşı ihtilal oluyorsa,olabiliyorsa bırakın assınlar dedim
  • Yanıtla

MUSTAFA

Suç değilmiş demek ki, biz de istediğimize söyleyebiliriz ama ahlak elvermiyor. Bize yakışmıyor, başkalarına yakışıyor besbelli.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Canlı yayında hareketli anlar! 'Mehdiyim' diyen şarlatan ortalığı karıştırdı
Gündem

Canlı yayında hareketli anlar! 'Mehdiyim' diyen şarlatan ortalığı karıştırdı

Uçankuş TV'de yayınlanan bir programda 'Mehdi' olduğunu iddia eden Gökçen isimli bir şarlatan İslam dini ile ilgili yorumlarda bulununca stü..
Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması! Müjdeli haberi verdi
Sağlık

Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması! Müjdeli haberi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşısıyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'de 17 farklı aşı adayı bulunduğunu ve insan deneylerine..
Leman Dergisi'nden kara mizah! Bunun Fatih'le ne alakası var
Gündem

Leman Dergisi'nden kara mizah! Bunun Fatih'le ne alakası var

Leman Dergisi'nin Boğaziçi Üniversitesi ve son atama temalı kapak karikatürü bir kez daha içlerindeki İstanbul'un Fethi'ni hazmedemediklerin..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay