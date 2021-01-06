Ravza Kavakçı davasında 28 Şubat'ı aratmayan karar! Size 'yalloz' diyebilir miyiz hakime hanım?

İstanbul Anadolu Adliyesi 58. Asliye Ceza Mahkemesi hakimesi Özlem Yayla, siyasi saiklerle hareket ederek İstanbul milletvekili Ravza Kavakçı Kan hakkında "yalloz" ve "köpek gibi havlayan" şeklindeki ifadeleri hakaret saymadı. Mahkeme, bu ifadeleri hakaret saymadığı gibi bir de üzerine "iltifatmış" gibi güzelleme yaptı.

Ravza Kavakçı Kan, söz konusu karara ilişkin ifadeleri sosyal medya hesabından paylaşarak karara tepki gösterdi.

AK Partili isim şunları söyledi:

Bu mücadeleye devam ederken İstanbul Anadolu Adliyesi 58.Asliye Ceza Mahkemesi'nin yapmış olduğumuz şikayete binaen bir dönemin güdümlü yargı kararlarını aratmayan nitelikteki ekte paylaştığım kararını okuyunca yaşadığım endişe ve üzüntüyü kelimelerle ifade etmek mümkün değil.

Hakimin bir insana, hem de bir hemcinsine yapılmış olan bu açık ve çirkin hakaretleri neredeyse iltifatmış gibi değerlendirmesi, bir insanı hayvana benzetmenin hakaret olarak görülmesinin hayvana hakaret olacağını ifade etmesinin arkasındaki motivasyon ne olabilir?

Ayrıca sanık bile özür dilemeye hazırken Hâkime Hanım adalet, hukuk ve temel sağduyudan uzak, insan onurunu çiğneyen bu karar ile insanı tekrar hakarete uğratıyor. Başörtüsü nefreti içeren ifadelerin kullanıldığı bu günlerde bu karar bazı endişelerimizi tekrar hatırlatıyor.

Ayrıca sanık bile özür dilemeye hazırken Hâkime Hanım adalet, hukuk ve temel sağduyudan uzak, insan onurunu çiğneyen bu karar ile insanı tekrar hakarete uğratıyor. Başörtüsü nefreti içeren ifadelerin kullanıldığı bu günlerde bu karar bazı endişelerimizi tekrar hatırlatıyor.

Yapılan hakaretin içeriğini ayrıca yazarak değil, mahkeme kararındaki kısmının görüntüsünü üzülerek ekte tekrar paylaşıyorum. Bu karara karşı her türlü hukuki mücadeleye avukatlarımla birlikte sonuna kadar devam edeceğimizi tekraren kamuoyu ile paylaşmak isterim.

“Hakime hanım, size yalloz diyebilir miyim?”

Özlem Yayla’nın siyasi saiklerle hareket ederen Kavakçı hakkında verdiği 28 Şubat’ı aratmayan bu karar sonrası sosyal medyada birçok tepki mesajı yayınlandı. Vatandaşlardan biri, “Hakime hanım, size yalloz diyebilir miyim?” diye sorarak tepkisini dile getirdi. Yayla’nın, Kavakçı için iltifat olarak değerlendirdiği bu sözlerin kendisine sarf edilmesi durumunda ne tepki vereceği merak konusu oldu.