Ravioli nedir? Ravioli nasıl yapılır? Ravioli tarifi

İtalyan mutfağının geleneksel lezzetlerinden olan ravioli, son yıllarda Türk mutfağına da ayak bastı. Makarna hamurun dolgusundan olan ravioli aslında bir tür İtalyan mantısıdır. Bu lezzetin sofralarımızdaki normal mantıdan farklı et suyu ya da sosla servis edilmesinden kaynaklanmaktadır. Peki, ravioli nedir? Evde ravioli nasıl yapılır? Ravioli için gerekli malzemeler nelerdir?

Malzemeler

Hamuru için:

150 gram irmik

125 gram un

1 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

2 dilim balkabağı

2 yemek kaşığı lor peyniri

1 dal taze fesleğen

Tuz

Sosu için:

200 mililitre krema

1 çay bardağı balkabağı püresi

2 çay kaşığı zerdeçal

2 yemek kaşığı labne peyniri

Üzeri için:

Rrendelenmiş parmesan peyniri

Taze fesleğen

Ravioli nasıl yapılır?

İç harcı için balkabaklarını fırında iyice yumuşayıncaya kadar közleyip bir kaba alın. Lor peyniri ve tuzu ilave edip püre haline gelinceye kadar karıştırın. Hamuru için gerekli olan tüm malzemeyi geniş bir kapta karıştırıp orta sertlikte bir hamur yoğurun. Hamuru un serpilmiş tezgahta merdane yardımı ile mantı hamuru kalınlığında açın.

Yufkadan 3x3 santimetre büyüklüğünde kareler kesin. Her karenin üzerine fırça yardımı ile yumurta akı sürün. Kare hamurların yarısının ortasına lor peynirli balkabağı püresi yerleştirin. Kalan boş hamurları üzerine kapatın. Kenarlarını iyice bastırın.

Bir tatlı kaşığı tuz ilave edilmiş kaynar suda ravioli’ler yumuşayana kadar yaklaşık 6-7 dakika haşlayın. Sosu için krema, balkabağı püresi, zerdeçal ve labne peynirini bir sos tenceresine alarak kaynatın.

Haşladığınız ravioli’leri servis tabağına alın. Üzerine sosunu ekleyin. Rendelenmiş parmesan peyniri ve fesleğen yapraklarıyla süsleyerek servis yapın.