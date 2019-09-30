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Ravioli nedir? Ispanaklı ravioli nasıl yapılır?

Son dönemde hanımların en çok merak ettiği tariflerin başında ravioli geliyor. Peki, ama nedir ravioli? Ispanaklı ravioli nasıl yapılır?

30 Eylül 2019 Pazartesi 00:11
Ravioli nedir? Ispanaklı ravioli nasıl yapılır?

Son dönemde hanımların en çok merak ettiği tariflerin başında ravioli geliyor. Peki, ama nedir ravioli? Ispanaklı ravioli nasıl yapılır?

Türk mutfağı dünyanın en zengin mutfaklarından biri olsa da bazen farklı kültürlere ait yemekler deneyimlemek isteriz. Bunlardan biri de ravioli. Birçok kişi son dönemde raviolinin ne olduğunu, nasıl yapıldığını aratmaya başladı. Peki, ama ravioli nedir?

Ravioli nedir?

Makarna denildiği zaman akla ilk gelen ülke hiç kuşkusuz İtalya'dır. İtalyanların onlarca çeşit makarnası ve makarna sosu bulunur. İtalyanlara göre yemek basit ama lezzetli olmalıdır. Bu fikrin en güzel temsilcilerinden biri de hiç kuşkusuz raviolidir. Ravioli ince makarna hamurundan elde edilen bir tür mantıdır. Bu mantı sebze veya et soslarıyla ikram edilir.

Ispanaklı ravioli nasıl yapılır?

Malzemeler:

Hamuru için:

  • 3 bu bardağı un
  • 3 adet yumurta
  • Bir miktar tuz
  • Yarım su bardağı su

İç harcı için;

  • 200 gram ıspanak
  • 1 adet soğan
  • 100 gram lor peyniri
  • Karabiber
  • Pul biber

Sos için;

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı kuru fesleğen
  • 2 diş sarımsak
  • Pul biber 

Ravioli hazırlamaya hamuruyla başlıyoruz.

Öncelikle hamur malzemelerini un hariç bir kaba alıyoruz.

Unu eleyerek yavaş yavaş hamura dahil ediyoruz.

Hamuru güzelce yoğurup 15-20 dakika dinlendiriyoruz.

Hamur dinlenirken ıspanakları ve soğanı az yağda biraz soteliyoruz.

Sotelenen karışıma baharatları ve lor peyniri ekleyip bir kenarda soğumaya bırakıyoruz.

Ardından dinlenen hamuru iki eşit parçaya bölüyoruz.

Hamurun ilk parçasını incecik açıyoruz.

Boşluk bırakarak hamurun üzerine ıspanaklı harçtan yayıyoruz. Aynı mantı için kıymalı iç yerleştirirmiş gibi.

Ardından kalan hamuru açıp diğer yufkanın üzerine örtüyoruz.

Bir çay bardağı yardımıyla iç harçların olduğu bölgeleri kesiyoruz.

Elde ettiğimiz yuvarlak mantıları bir kenara alıyoruz.

Kalan hamur parçalarını ise atmamak için şekillendirip, kurutabilirsiniz.

Böylelikle daha sonraki günlerde ev makarnası pişirebilirsiniz.

Bir tencereye tuz, zeytinyağı ekleyip kaynamaya bırakıyoruz.

Kaynayan suyun içerisine raviolileri atıp 8-9 dakika pişiriyoruz.

Ravioliler pişerken bir tavaya bir miktar yağ ekleyip sarımsakları kavuruyoruz.

Ardından tavaya salçayı ve kalan malzemeleri ekliyoruz.

Hazırladığınız sosu raviolilerin üzerine gezdirip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

 

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 00:11
  1. Ravioli nedir?
  2. Ispanaklı ravioli nasıl yapılır?
  3. ravioli çeşitleri
  4. ravioli tarifi
  5. kıymalı ravioli tarifi
  6. ricotto peynirli ravioli
  7. mantarlı ravioli

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