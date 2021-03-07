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Dünya Rasulayn'da motosiklete yerleştirilen bomba patladı
Dünya

Rasulayn'da motosiklete yerleştirilen bomba patladı

Barış Pınar Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Rasulayn'da Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı güvenlik güçlerinin ele geçirdiği bombalı motosikletin patlaması sonucu bir SMO askeri hayatını kaybetti, iki asker yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 19:57:00 -
Rasulayn'da motosiklete yerleştirilen bomba patladı

Barış Pınar Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Rasulayn ilçesinde Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı güvenlik güçlerinin ele geçirdiği bombalı motosikletin patlaması sonucu bir SMO askeri hayatını kaybetti, iki asker ise yaralandı.

SMO'ya bağlı güvenlik güçleri, Ceylanpınar ilçesinin karşısında Suriye topraklarında yer alan Rasulayn'ın Aliye köyünde ele geçirdikleri bir bombalı motosikleti güvenli bir yerde etkisiz hale getirmek için pikaba yükledi. Pikabın üzerindeki motosiklette meydana gelen patlama sonucu bir SMO askeri hayatını kaybetti, iki asker yaralandı.

Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınar Harekatı alanına daha önceden tuzakladığı motosiklet ve araçları sokarak sivillerin en kalabalık olduğu yerlerde terör eylemi düzenlemeye çalışıyor.

SMO'ya bağlık güvenlik güçleri ve danışmanlık hizmeti veren Türk kolluk kuvvetleri, terör örgütü YPG/PKK'nın terör eylemlerini tespit ederek püskürtüyor.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK işgalinden kurtarılmıştı.

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