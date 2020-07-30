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Rasulayn'da arife günü terör saldırısı

İlk belirlemelere göre, en az 5 kişi öldü, 12 sivil yaralandı - Yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiğini değerlendiriyor

Yeniakit Publisher
2020-07-30 17:05:27 -
Rasulayn'da arife günü terör saldırısı

RASULAYN (AA) - Suriye'nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Rasulayn ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında en az 5 kişi öldü, 12 sivil yaşamını yitirirken, yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Rasulayn ilçesine bağlı Tel Halaf köyünde patlama meydana geldi.

Köyün girişinde bir kontrol noktasının yakınında park edilen kamyonetin patlaması sonucunda, ilk belirlemelere göre, 5 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır toplam 12 sivil yaralandı.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Olay yerinde inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Son olarak 26 Temmuz'da Rasulayn ilçesindeki kapalı sebze pazarında bomba yüklü bir motosikletin patlaması sonucunda, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 8 sivil hayatını kaybetmiş, 10 sivil yaralanmıştı.

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad'da sivil yerleşimleri hedef alıyor.

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