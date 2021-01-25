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Biyografi Rasim Arı kimdir? Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hangi görevlerde bulundu?
Biyografi

Rasim Arı kimdir? Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hangi görevlerde bulundu?

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti'den istifa edip Saadet Partisi’ne katılacağına ilişkin iddiaları yalanladı. Rasim Arı, “Bazı basın ve yayın organlarında iddia edildiği gibi Genel Merkez görüşmemden sonra hiç bir platformda açıklamam olmadığını ve hiç kimseyle bu süreçle ilgili bir görüşme gerçekleştirmediğimi belirtmek isterim.’ dedi. Peki Rasim Arı kimdir? Rasim Arı hangi görevlerde bulundu?

Yeniakit Publisher
2021-01-25 09:27:00 - 2021-01-25 09:28:10
Rasim Arı kimdir? Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hangi görevlerde bulundu?

Rasim Arı kimdir Rasim Arı, 1975 senesinde Nevşehir'de dünyaya geldi. Eğitim hayatına 1989 senesinde, Nevşehir İmam Hatip Ortaokulu’nun ardından 1993 – 1996 yılları arasında Pendik İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gördü.

Rasim Arı, üniversiteyi 2001 senesinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde bitirdi.  Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamladı. Maltepe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanlığı görevine 2001 yılında başlayan Rasim Arı, 2007 yılında AK Parti’den Nevşehir Milletvekilliği için Adaylığını koymuştur.

2002 yılında Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın Danışmanlığı görevine getirilmiş bürokrasi hayatına sırasıyla Devlet Bakanı Güldal Akşit ve Nimet Çubukçu’nun Danışmanı olarak devam etmiştir. 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği’ne görevine atanan Arı, 2015 yılından itibaren atandığı Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

31 Mart 2019 yerel seçimleri Nevşehir seçim sonuçları

AK Parti adayı Resim Arı yüzde 51,58, MHP adayı Filiz Kılıç yüzde 34,33, İYİ Parti adayı Mehmet Özkan yüzde 10,27 oranında oy almıştı.

 

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