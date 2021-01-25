Rasim Arı kimdir? Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hangi görevlerde bulundu?

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti'den istifa edip Saadet Partisi’ne katılacağına ilişkin iddiaları yalanladı. Rasim Arı, “Bazı basın ve yayın organlarında iddia edildiği gibi Genel Merkez görüşmemden sonra hiç bir platformda açıklamam olmadığını ve hiç kimseyle bu süreçle ilgili bir görüşme gerçekleştirmediğimi belirtmek isterim.’ dedi. Peki Rasim Arı kimdir? Rasim Arı hangi görevlerde bulundu?