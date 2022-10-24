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Yerel Rapor vermek için para isteyen doktor yakayı böyle ele verdi!
Yerel

Rapor vermek için para isteyen doktor yakayı böyle ele verdi!

İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan bir doktorun istirahat raporu için para istediği anların sosyal medyaya düşmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattığını ve hekimin açığa alındığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 11:17:00 - 2022-10-24 11:20:13
Rapor vermek için para isteyen doktor yakayı böyle ele verdi!

İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan bir doktorun istirahat raporu için para istediği anların sosyal medyaya düşmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattığını ve hekimin açığa alındığını bildirdi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir hekimin istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine konuyla ilgili inceleme başlatıldığını ve hekimin açığa alındığını bildirdi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan bir hekimin istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine adı geçen hekim hakkında İl Sağlık Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, ilgili açığa alınmış ve eş zamanlı adli makamlara da konu hakkında bilgi verilmiştir. Sağlık camiası içerisinde etik olmayan, suç unsuru teşkil edecek her türlü davranışa ve eyleme karşı yaptırımlarımızın ve disiplin sürecinin işletileceği bilinmelidir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur."

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