Rapor parası ne kadar? Rapor parası ne zaman yatar?

SGK'ya bağlı olarak çalışan kişinin uğradığı bir kaza veya iş hastalığı sonucu hekimden sağlık raporu alma hakları bulunmaktadır. SGK tarafından yetkili hekime gidip gerekli evrakları tamamlaması gerekir.

Raporunuzu işverene hızlı bir şekilde teslim etmelisiniz veya tarafınıza hastaneden e-Rapor düzenlendiğini belirtmeniz gerekir. Diğer durumda rapor 3 günü geçtiği zaman geçersiz sayılmaktadır. Rapor aldıktan sonra bağlı olduğunuz SGK'ya veya Alo 170'e bilgi vermeniz gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu raporunuz incelemeye alındıktan sonra onay verilir. Onaylanan rapordan sonra PTT şubelerine veya e-Devlet üzerinde tanımlı banka hesabınıza iş göremezlik ödemesi yatacaktır. Peki rapor parası ne zaman yatar? İşte detaylar…

Rapor parası ne zaman yatar?

İş kazası, iş hastalığı veya analık durumundan dolayı iş göremezlik raporu almaya hak kazanan çalışanlar, işverenin raporu SGK'ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle PTT tarafından çalışanların hesabına aktarılmaktadır. Söz konusu ücretin hesaba yatırıldıktan sonra 2 ay içerisinde alınması gerekir.

Rapor parası ne kadar?

İş göremezlik SGK rapor parası 2019 yılında alınabilecek en düşük günlük rapor parası ayakta tedavi olanlar için 56,84 TL idi. Yatarak tedavi edilmekte olanlar için rapor parası 42,63 TL olarak açıklanmıştı. 2020 yılında ise belirlenen rapor parası ayakta tedaviler için günlük en az 65.40TL oldu. Yatarak tedavilerde alınacak rapor parasının miktarı en düşük 49,05 TL olarak duyuruldu.